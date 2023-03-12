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Видеообзор победы 32-летней Хаги в 50-километровом марафоне на этапе КМ в Хольменколлене

Видеообзор победы 32-летней Хаги в 50-километровом марафоне на этапе КМ в Хольменколлене
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Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года норвежская лыжница Рагниль Хага стала победительницей 50-километрового марафона на 11-м этапе Кубка мира – 2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +0,5.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.
5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.
6. Маргрете Бергане (Норвегия) +6,3.
7. Тириль Уднес Венг, лидер Кубка мира (Норвегия) +23,3.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.31,0.

Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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