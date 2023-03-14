Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Йоханнес Клебо сохранил лидерство, Пол Голберг — второй
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В Драммене (Норвегия) состоялся мужской спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2158.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 1934.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1329.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1116.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1109.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 893.
8. Бен Огден (США) – 852.
9. Шур Рёте (Норвегия) – 829.
10. Вильям Порома (Швеция) – 820.
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