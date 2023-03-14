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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Йоханнес Клебо сохранил лидерство, Пол Голберг — второй

В Драммене (Норвегия) состоялся мужской спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2158.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1934.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1329.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1116.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1109.

7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 893.

8. Бен Огден (США) – 852.

9. Шур Рёте (Норвегия) – 829.

10. Вильям Порома (Швеция) – 820.