Кубок мира по лыжам — 2022/2023. Кто-то сможет остановить Клебо на его земле? LIVE

В Драммене (Норвегия) продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Во вторник, 14 марта, пройдёт однодневный 12-й этап турнира, в рамках которого состоятся две гонки — мужской и женский классический спринты. Начало квалификаций — в 13:30 по московскому времени, финалов — в 17:20.
В общем зачёте мужского Кубка мира Йоханнес Клебо постарается оторваться от Пола Голберга и гарантировать себе максимально комфортный отрыв перед последними этапами. У девушек ситуация в турнирной таблице интереснее: Тириль Венг, Джессика Диггинс и Кертту Нисканен совсем рядом друг с другом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтов на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонками вместе с нами!
Результаты квалификации женского спринта можно посмотреть по ссылке здесь. Первая сегодня норвежка Кристине Ставос Шистад.
Вполне предсказуемо первое место в квалификации среди мужчин занял Йоханнес Клебо. Француз Жуль Шаппа на финише проиграл норвежцу всего лишь 1,61 секунды.
В женском спринте на чемпионате мира первые четыре места заняли шведки. Золото выиграла Йонна Сундлинг. Сегодня в квалификации она финишировала третьей.
На чемпионате мира — 2023 в Планице первое место в спринте классическим стилем занял Клебо. Кажется, он намерен повторить свой успех и сегодня.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Драммене проходят мужской и женский классические спринты! Удастся ли у Йоханнесу Клебо выиграть очередное золото, узнаем совсем скоро!
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