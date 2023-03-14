Лыжники выступают на однодневном этапе Кубка мира в Драммене. Кто выиграет классические спринты?

Кубок мира по лыжам — 2022/2023. Кто-то сможет остановить Клебо на его земле? LIVE

В Драммене (Норвегия) продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Во вторник, 14 марта, пройдёт однодневный 12-й этап турнира, в рамках которого состоятся две гонки — мужской и женский классический спринты. Начало квалификаций — в 13:30 по московскому времени, финалов — в 17:20.

В общем зачёте мужского Кубка мира Йоханнес Клебо постарается оторваться от Пола Голберга и гарантировать себе максимально комфортный отрыв перед последними этапами. У девушек ситуация в турнирной таблице интереснее: Тириль Венг, Джессика Диггинс и Кертту Нисканен совсем рядом друг с другом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтов на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонками вместе с нами!