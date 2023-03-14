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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: онлайн-трансляция женского и мужского спринтов в Драммене 14 марта 2023

Кубок мира по лыжам — 2022/2023. Кто-то сможет остановить Клебо на его земле? LIVE
Ангелина Николаева
Кубок мира по лыжам, Йоханнес Клебо
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Лыжники выступают на однодневном этапе Кубка мира в Драммене. Кто выиграет классические спринты?
Полное расписание Кубка мира по лыжным гонкам - 2022/2023
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2022/2023

В Драммене (Норвегия) продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Во вторник, 14 марта, пройдёт однодневный 12-й этап турнира, в рамках которого состоятся две гонки — мужской и женский классический спринты. Начало квалификаций — в 13:30 по московскому времени, финалов — в 17:20.

В общем зачёте мужского Кубка мира Йоханнес Клебо постарается оторваться от Пола Голберга и гарантировать себе максимально комфортный отрыв перед последними этапами. У девушек ситуация в турнирной таблице интереснее: Тириль Венг, Джессика Диггинс и Кертту Нисканен совсем рядом друг с другом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтов на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонками вместе с нами!

Live Ангелина Николаева

Результаты квалификации женского спринта можно посмотреть по ссылке здесь. Первая сегодня норвежка Кристине Ставос Шистад.

14:20 Ангелина Николаева

Вполне предсказуемо первое место в квалификации среди мужчин занял Йоханнес Клебо. Француз Жуль Шаппа на финише проиграл норвежцу всего лишь 1,61 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 12, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
14 марта 2023, вторник. 14:00 МСК
Окончено
14:17 Ангелина Николаева

В женском спринте на чемпионате мира первые четыре места заняли шведки. Золото выиграла Йонна Сундлинг. Сегодня в квалификации она финишировала третьей.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
23 февраля 2023, четверг. 17:50 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:21.67
2
Эмма Рибом
Швеция
+0.87
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.45
14:15 Ангелина Николаева

На чемпионате мира — 2023 в Планице первое место в спринте классическим стилем занял Клебо. Кажется, он намерен повторить свой успех и сегодня.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
23 февраля 2023, четверг. 18:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:56.07
2
Пол Голберг
Норвегия
+2.22
3
Жуль Шаппа
Франция
+2.24
14:10 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Драммене проходят мужской и женский классические спринты! Удастся ли у Йоханнесу Клебо выиграть очередное золото, узнаем совсем скоро!

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