А. Прокофьева: по возможности стараюсь причащаться и исповедоваться.

Лыжница Анастасия Прокофьева рассказала о своём родном городе Богородицке (Тульская область) и призналась, что религия занимает важную часть в её жизни.
«Богородицк для меня — родина, мой любимый город, которым я горжусь. У нас есть дворец графа Бобринского, парк и ещё много мест, которые можно посмотреть. Мне также нравится Казанский храм, я его посещаю. Благодарна батюшке Ярославу, своему духовнику, что он каждый старт молится за меня.
Как давно религия пришла в мою жизнь? В детстве у нас была традиция, когда бабушка водила меня и двоюродную сестру на причастие перед началом учебного года в школе. Это было 30 или 31 августа. Также мама работала в трапезной в Рождественском монастыре Пресвятой Богородицы и перед каждым стартом молилась за меня. Я сейчас по возможности стараюсь причащаться и исповедоваться», — сказала Прокофьева в интервью Sport24.
На данный момент Анастасия Прокофьева занимает седьмую строчку в общем зачёте Кубка России-2022/2023.
С 18 по 26 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам.
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