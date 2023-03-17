Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

С 18 по 26 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. Предлагаем ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

18 марта

9:00 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация

9:30 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация

12:15 — женщины, спринт, классический стиль, финал

12:25 — мужчины, спринт, классический стиль, финал

19 марта

9:00 — женщины, 15 км, скиатлон

10:30 — мужчины, 30 км, скиатлон

21 марта

9:00 — женщины, 10 км, свободный стиль

10:30 — мужчины, 15 км, свободный стиль

22 марта

10:30 — женщины, командный спринт, свободный стиль, финал

11:00 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал

24 марта

9:00 — женщины, эстафета, 4х5 км

10:30 — мужчины, эстафета, 4х10 км

25 марта

9:00 — женщины, 30 км, классический стиль, масс-старт

26 марта

9:00 — мужчины, 50 км, классический стиль, масс-старт

В расписании указано московское время.