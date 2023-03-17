Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

С 18 по 26 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. Предлагаем ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
- 18 марта
9:00 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация
9:30 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
12:15 — женщины, спринт, классический стиль, финал
12:25 — мужчины, спринт, классический стиль, финал
- 19 марта
9:00 — женщины, 15 км, скиатлон
10:30 — мужчины, 30 км, скиатлон
- 21 марта
9:00 — женщины, 10 км, свободный стиль
10:30 — мужчины, 15 км, свободный стиль
- 22 марта
10:30 — женщины, командный спринт, свободный стиль, финал
11:00 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал
- 24 марта
9:00 — женщины, эстафета, 4х5 км
10:30 — мужчины, эстафета, 4х10 км
- 25 марта
9:00 — женщины, 30 км, классический стиль, масс-старт
- 26 марта
9:00 — мужчины, 50 км, классический стиль, масс-старт
В расписании указано московское время.
- 17 марта 2023
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