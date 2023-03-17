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Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований
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С 18 по 26 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. Предлагаем ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

  • 18 марта

9:00 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация
9:30 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
12:15 — женщины, спринт, классический стиль, финал
12:25 — мужчины, спринт, классический стиль, финал

  • 19 марта

9:00 — женщины, 15 км, скиатлон
10:30 — мужчины, 30 км, скиатлон

  • 21 марта

9:00 — женщины, 10 км, свободный стиль
10:30 — мужчины, 15 км, свободный стиль

  • 22 марта

10:30 — женщины, командный спринт, свободный стиль, финал
11:00 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал

  • 24 марта

9:00 — женщины, эстафета, 4х5 км
10:30 — мужчины, эстафета, 4х10 км

  • 25 марта

9:00 — женщины, 30 км, классический стиль, масс-старт

  • 26 марта

9:00 — мужчины, 50 км, классический стиль, масс-старт

В расписании указано московское время.

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