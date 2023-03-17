А. Прокофьева рассказала, почему в детстве предпочла лыжи велоспорту

Лыжница Анастасия Прокофьева ответила на вопрос, почему в детстве отдала предпочтение лыжам, а не велоспорту, который был популярен в её семье.

«Папа у меня — мастер спорта по велоспорту, в дальнейшем стал тренером. Потом школу в Богородицке (родной город Прокофьевой. — Прим. «Чемпионата») закрыли. Папа начал преподавать лыжи. Он поставил на лыжи брата. Я, посмотрев на него, тоже захотела заниматься лыжами.

На велосипеде я тоже катаюсь. Люблю, особенно в межсборье, кататься на велосипеде, проезжаю по 100–150 километров. Для меня это нормально. Частенько катаюсь вместе с папой. Можем уехать на четыре-пять часов, попасть под дождь, но нам это не мешает. У нас очень душевные тренировки, несмотря на то что я приезжаю со сбора уставшая. Я отдыхаю душой на этих тренировках.

У меня, кстати, были критические моменты в спорте, когда я хотела сесть на велосипед. Но я пережила эти моменты, не свернула с пути и не бросила лыжи», — сказала Прокофьева в интервью Sport24.

На данный момент Анастасия Прокофьева занимает седьмое место в общем зачёте Кубка России – 2022/2023.

С 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования примет Тюмень.