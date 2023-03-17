Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо: никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон

Клебо: никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал сегодняшнюю победу в гонке классическим стилем на 10 км в рамках 13-го этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Эта победа стала уже 16-й для норвежца в текущем сезоне Кубка мира. Мировой рекорд Терезы Йохауг составляет 20 побед.

«Я никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон. Если посмотреть на количество побед, то я и близко не был к этому. Это очень много значит», — сказал Клебо в интервью Viaplay.

Напомним, весь пьедестал в гонке заняли норвежские лыжники. Вторым стал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял Харальд Эстберг Амундсен.

«Это грязно». Норвежские болельщики оскорбляли иностранцев во время королевского марафона «Это грязно». Норвежские болельщики оскорбляли иностранцев во время королевского марафона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023