Клебо: никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал сегодняшнюю победу в гонке классическим стилем на 10 км в рамках 13-го этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Эта победа стала уже 16-й для норвежца в текущем сезоне Кубка мира. Мировой рекорд Терезы Йохауг составляет 20 побед.

«Я никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон. Если посмотреть на количество побед, то я и близко не был к этому. Это очень много значит», — сказал Клебо в интервью Viaplay.

Напомним, весь пьедестал в гонке заняли норвежские лыжники. Вторым стал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял Харальд Эстберг Амундсен.