Клебо: никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал сегодняшнюю победу в гонке классическим стилем на 10 км в рамках 13-го этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Эта победа стала уже 16-й для норвежца в текущем сезоне Кубка мира. Мировой рекорд Терезы Йохауг составляет 20 побед.
«Я никогда не был близок к тому, чтобы провести такой хороший сезон. Если посмотреть на количество побед, то я и близко не был к этому. Это очень много значит», — сказал Клебо в интервью Viaplay.
Напомним, весь пьедестал в гонке заняли норвежские лыжники. Вторым стал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял Харальд Эстберг Амундсен.
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