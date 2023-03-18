«На последнем мосту думал, что съедят». Устюгов — о победе в спринте на чемпионате России

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

«Вчера думал о том, что надо бежать как можно лучше. На что готов – на то пробегу. Сегодня сбегал пролог, первую часть потихоньку, вторую добавил и на финише не включался полностью. Был удивлён, что уступил всего 0,7 секунды. Понял, что сегодня состояние у меня хорошее, можно побороться за призы. Так получилось, что выиграл.

Спасибо большое сервису. Сегодня очень тяжёлая погода, и они сработали на ура. Уже буквально перед выходом на старт дали мне лыжи, и эти лыжи сработали прекрасно, особенно в финале.

Побег на раннем подъёме? Да действовал по ситуации. А что, я убежал от них? Я назад не смотрел и думал, что на спуске ко мне подъедут. На последнем мосту думал, что съедят, но, видать, того запаса, который был, хватило», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».