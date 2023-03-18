Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева прокомментировала победу в классическом спринте на чемпионате России – 2023.

«Только визуально кажется, что победа далась легко. У меня просто такая техника, со стороны кажется, что я достаточно спокойно иду, но на самом деле нет. Очень тяжёлая гонка, очень тяжёлый круг, далеко не спринтерский. Конечно, организаторы навертели (смеётся) такие тяжёлые подъёмы. И сколько бы я ни бегала на этапах, такого тяжёлого круга, наверное, нигде не видела.

Я понимала, что если не случится форс-мажора, то мы должны встретиться с Юлей Ступак в финале. Но, видимо, не всё у неё получилось. Может, самочувствие не то или с лыжами что-то — я ещё с ней не разговаривала. Думаю, она тоже настраивалась на борьбу со мной в финале.

Я согласна с ней в том, что тут нужно определённо менять круг. Этот выкат вообще никуда не годится. Раньше здесь было так: у кого лыжи лучше катят, то и выиграл. А теперь хотели усложнить, но сделали выкат ещё длиннее. Я сегодня даже старалась сделать небольшой отрывчик, чтобы за мной никто на выкате не садился.

Я планировала до последнего подъёма идти в группе, а потом включиться. Мне бежать на чемпионате России всю программу, поэтому было бы не логично сегодня геройствовать и выкладываться на первой же гонке, а потом проигрывать», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.