Устюгов: пытался позвонить Крамеру после спринта ЧР. Но он или занят, или в шоке сидит

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о летней подготовке к чемпионату России.

«Летом я готовился не так, как раньше. Не пахал на износ, иногда давал себе слабину. Но с 5 января я чётко выполнял весь тренировочный план, который писал мне Маркус Крамер. После гонки пытался ему позвонить, но он не брал трубку. Или занят, или в шоке сидит, не понимает, что происходит (улыбается). Я много тренировался, чувствую себя, знаю, как мне нужно готовиться. Многим тренерам такой подход не нравится, но результат говорит сам за себя. Я очень благодарен Маркусу Крамеру, что он помогает мне в таких вещах. Стояла цель подготовиться к чемпионату России, и я считаю, что цель достигнута. Даже если у меня в остальных гонках не получится, буду доволен.

У меня вчера и сегодня был такой день, что я сильно мандражировал и переживал по поводу гонок, был сам не свой. Обычно я весёлый, отшучиваюсь, а тут сам почувствовал, что я какой-то замкнутый и сонный. Нюхал нашатырь перед стартом, а он меня даже не разбудил», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.