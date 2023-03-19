Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько скиатлон, где смотреть прямую трансляцию
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С 18 по 26 марта в Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. На второй день соревнований, 19 марта, запланированы женский скиатлон на 15 км и мужской скиатлон на 30 км.
Женщины стартуют в 9:00. Старт мужчин запланирован на 10:30.
Посмотреть прямые трансляции можно на каналах:
«Матч ТВ»: 8:40 (женщины), 10:10 (мужчины);
«Матч! Арена»: 8:40 (женщины), 10:10 (мужчины).
Время начала соревнований и трансляций указано московское.
Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. У женщин лидирует олимпийская чемпионка Наталья Непряева.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных стартов решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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