Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько скиатлон, где смотреть прямую трансляцию

С 18 по 26 марта в Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. На второй день соревнований, 19 марта, запланированы женский скиатлон на 15 км и мужской скиатлон на 30 км.

Женщины стартуют в 9:00. Старт мужчин запланирован на 10:30.

Посмотреть прямые трансляции можно на каналах:

«Матч ТВ»: 8:40 (женщины), 10:10 (мужчины);

«Матч! Арена»: 8:40 (женщины), 10:10 (мужчины).

Время начала соревнований и трансляций указано московское.

Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. У женщин лидирует олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных стартов решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).