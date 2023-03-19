Падение Истоминой и вылет Прокофьевой за пределы трассы в скиатлоне ЧР. Видео

Российские лыжницы Мария Истомина и Анастасия Прокофьева упали во время скиатлона на 15 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

На спуске Истомина не смогла удержаться на ногах и оказалась на снегу, но в скором времени вернулась в гонку. Прокофьева на том же участке выехала за пределы трассы и скатилась вниз по склону. Спортсменка потратила много времени на то, чтобы вернуться в борьбу.

По итогам скиатлона Истомина заняла пятое место, а Прокофьева стала десятой.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 39.36,5.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 5,6 секунды.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +6,8.