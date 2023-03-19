Александр Большунов оценил своё физическое состояние после победы в скиатлоне на ЧР

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на чемпионате России – 2023 в Тюмени.
«Гонка была сложная, до последнего с Сергеем (Устюговым) боролись. Я рад, что смог выиграть сегодня даже после не совсем хороших тренировочных дней. После «Чемпионских высот» приболел, пять дней вылетело из подготовки. И вчера, и сейчас чувствуются симптомы — заложенность носа немного присутствует.
Я не видел, что Устюгов упал. Мне сказали об этом, и я даже удивился, потому что я как раз после поворота включился и не знал, что там происходит сзади. Я понимал, что где-то три-четыре метра есть между нами, и включился на полную, не оглядываясь до финиша.
Коньком лыжи с Сергеем плюс-минус одинаково работали, классикой чуть-чуть похуже было.
Сегодня сделать отрыв чуть раньше я не мог, потому что после «Чемпионских высот» не было проведено ни одной работы, болезненное состояние. И сейчас организм не готов на 100 процентов, чтобы включаться чуть раньше, поэтому здесь от самочувствия сегодня работал.
Немного расстроен, что в этом году получается немного скомканно. В принципе, этого хватает, чтобы бороться за победу, но в будущем таких оплошностей в плане здоровья допускать нельзя, потому что это выбивает из тренировочного процесса», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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