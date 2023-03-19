Бородавко — о Сергее Устюгове: надеюсь, мы всё-таки увидим его на Олимпиаде-2026
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о выступлении Александра Большунова и Сергея Устюгова в скиатлоне на чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени. Большунов стал победителем гонки, Устюгов занял второе место.
«Большунов пропустил семь тренировочных дней и к скиатлону вработался через спринт. Скорее всего, он побежит здесь всю программу. Возможно, какую-то одну дисциплину пропустит. Хорошо, что у нас есть такие спортсмены, которые воодушевляют всех зрителей.
И посмотрите, что творит тот же самый Устюгов. На мой взгляд, он возвращается и начинает чувствовать вкус победы. Всё-таки я надеюсь, что мы увидим его в 2026 году на Олимпиаде», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
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