Сундлинг — о победе Швеции в смешанной эстафете: это была фантастическая командная работа

Шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала победу сборной Швеции в смешанной эстафете на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Фалуне (Швеция). Спортсменка бежала на заключительном, четвёртом этапе эстафеты.

«Прекрасно, когда тело слушает разум. Сегодня всё прошло замечательно. Я получила прекрасную стартовую позицию от моих партнёров по команде. Это была фантастическая командная работа», — приводит слова Сундлинг SVT.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Швеция (Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Йонна Сундлинг) — 45.11,5.

2. Норвегия (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво) — отставание 4,6 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль) +6,4.