Юрий Бородавко: борьбы со стороны биатлонисток на чемпионате России не ждём

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился ожиданиями от выступления биатлонисток сборной России на национальном чемпионате – 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

В чемпионате России планируют принять участие биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина. Они пробегут гонку с раздельным стартом на 10 км и командный спринт.

«Борьбы со стороны биатлонисток не ждём. Но надеемся, что они покажут достойный результат, поскольку они всё-таки тренируются, готовятся. Посмотрим», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Накануне прошли мужские и женские спринтерские забеги, а также скиатлоны. Победительницей спринта среди женщин стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. Первое место в соревновании среди мужчин занял Сергей Устюгов. Скиатлон у мужчин выиграл Александр Большунов, у женщин — Непряева.