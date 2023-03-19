Юрий Бородавко: борьбы со стороны биатлонисток на чемпионате России не ждём

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился ожиданиями от выступления биатлонисток сборной России на национальном чемпионате – 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
В чемпионате России планируют принять участие биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина. Они пробегут гонку с раздельным стартом на 10 км и командный спринт.
«Борьбы со стороны биатлонисток не ждём. Но надеемся, что они покажут достойный результат, поскольку они всё-таки тренируются, готовятся. Посмотрим», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Накануне прошли мужские и женские спринтерские забеги, а также скиатлоны. Победительницей спринта среди женщин стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. Первое место в соревновании среди мужчин занял Сергей Устюгов. Скиатлон у мужчин выиграл Александр Большунов, у женщин — Непряева.
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