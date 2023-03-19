Горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла гигантский слалом в финале Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла соревнования в гигантском слаломе в финале Кубка мира по горнолыжному спорту сезона-2022/2023 в Сольдеу (Андорра).

Второе место заняла норвежская спортсменка Теа Луиза Стьернесунд, по сумме двух попыток уступившая лидеру 0,06 секунды. Тройку замкнула горнолыжница из Канады Валери Гренье.

Горные лыжи. Финал Кубка мира, Андорра. Гигантский слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.55,88.

2. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) — отставание 0,06 секунды.

3. Валери Гренье (Канада) +0,20.

Видео доступно на канале FIS Alpine. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, эти соревнования были заключительными для женщин в нынешнем розыгрыше Кубка мира.