Шиффрин отреагировала на то, что побила великий рекорд Стенмарка по числу побед на КМ

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала то, что побила великий рекорд Ингемара Стенмарка по количеству побед на Кубке мира (86).

«Этот момент стал ещё более эмоциональным, когда на финише я увидела своего брата и его невесту. Я не знала, что они будут здесь, это стало неожиданностью. Тейлор, Крисси и моя мама были первыми, кого я увидела после финиша, я тут же подумала: «Что вы здесь делаете? Мы в Швеции, это даже близко не США». Это ещё больше привело в беспорядок мои мысли! Просто невероятный день.

Пока мне сложно всё это осознать. Я хочу сказать спасибо всем людям, которые помогали мне в течение этого сезона и всей карьеры, всем людям, которые протягивали мне руку помощи. Это просто невероятно!» — приводит слова Шиффрин Eurosport.uk.