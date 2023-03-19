Сорин: отстранение открыло для нас определённые возможности внутри страны

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не считает, что текущий сезон оказался потерянным для российских лыжников из-за отстранения от международных соревнований.
«Прежде всего он (нынешний сезон. — Прим. «Чемпионата») открыл для нас определённые возможности внутри страны. Понятно, что не было выбора, но как раз в связи с этим пришлось во многом перестраивать собственную подготовку. Как летнюю, так и снежную. Пришлось подстраиваться под более «медленный» российский снег, например. Искать места среднегорной подготовки, а с этим у нас пока ещё есть большие проблемы. Плюс — никуда не делась задача мотивировать спортсменов.
С другой стороны, мы получили возможность просмотреть большее количество спортсменов. Раньше все лидеры как бы выпадали из внутреннего соревновательного процесса, поскольку уже в декабре уезжали на этапы Кубка мира. Сейчас вся моя группа, а это десять человек, от начала и до конца сезона находится вместе. Соответственно, есть большая разница — вести по сезону и готовить к соревнованиям двух-трёх лидеров или всю команду», — сказал Сорин в интервью «RT на русском».
Напомним, до 2018 года Егор Сорин работал в качестве аналитика у экс-тренера сборной России по лыжным гонкам немца Маркуса Крамера.
- 19 марта 2023
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