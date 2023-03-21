Александр Большунов рассказал о проблемах с лыжами в коньковой разделке на ЧР

Победитель коньковой разделки на чемпионате России в Тюмени Александр Большунов рассказал о причинах нелучшей работы лыж в гонке.

«Всё нормально, выиграл – очень хорошо. Я так понял, сегодня у всех были проблемы с лыжами, с каждым кругом хуже ехали. Я выиграл, дотерпел, додержал, но так опасненько было, понимал, что лыжи встают. Но так было у всех, поэтому все были в равных условиях. Работа лыж поменялась во время гонки, чуть-чуть потеплее стало, а тестировали их ещё до гонки, когда -1 было, гонку бежали при +1. Это маленькое колебание температуры, которое ушло на плюс, сыграло свою роль. Если бы свежего снега не было и температура пошла бы на плюс, то лыжи бы ровно сработали, а вот как раз свежий снег немного покрыл жёсткий, и поэтому они так сработали.

На чемпионате России три гонки осталось. Чуть-чуть надо побегать здесь, немножко отдохнуть, потом ещё чуть-чуть побегать. Потом тренироваться, и всё заново (улыбается). Загадывать на оставшиеся гонки не буду. Самочувствие разное бывает. Надеюсь, что оно не ухудшится.

В Мончегорск на супермарафон, скорее, не поеду, чем поеду. Я бы хотел, конечно, но, скорее всего, будут другие планы», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.