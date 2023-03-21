Губерниев: участие биатлонисток в лыжном чемпионате здорово повысило интерес к первенству

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об участии биатлонисток на чемпионате России по лыжным гонкам.
«Участие биатлонисток в лыжном чемпионате здорово повысило интерес к первенству! Лыжные гонки собирают большую телевизионную аудиторию и почти догоняют по рейтингам биатлон. Кстати, Носкова собирается бежать и командный спринт», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Также Губерниев обратился к президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, которая сдержанно прокомментировала результаты биатлонисток в классической разделке, прошедшей в рамках ЧР по лыжным гонкам.
«Елена Валерьевна, похвалите биатлонисток! Они же молодцы! Бежали последними по разбитой трассе в снег и опередили многих достойных соперниц. Добрее надо быть, Елена Валерьевна. Завтра в прямом эфире буду продолжать тему доброты».
- 21 марта 2023
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