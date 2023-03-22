Губерниев: Носкова передаёт огромный привет Вяльбе. Виват, биатлон!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении биатлонистки Екатерины Носковой в командном спринте в составе первой команды ХМАО-Югра.
«Носкова – это теперь уже полноценный мастер спорта по лыжным гонкам, призёр чемпионата страны. Серебряная медаль. Виват, биатлон! Екатерина Носкова передаёт огромный привет Елене Валерьевне Вяльбе. Браво. И сегодня Вяльбе будет ей вручать награду. Как я рад, как я рад», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал
1. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 26.39,9.
2. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — отставание 18,2 секунды.
3. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) +32,6.
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