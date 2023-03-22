Ступак — о биатлонистках на лыжном ЧР: молодцы, что не побоялись какого-то хейта

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак оценила выступление российской биатлонистки Екатерины Носковой в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

По итогам гонки Носкова заняла второе место в составе первой команды ХМАО-Югра. Ступак заняла 3-е место в составе команды Ресупблики Коми, за которую выступила вместе с Ольгой Царёвой.

«Катя Носкова — молодец. Было много людей, которые говорили, для чего они вообще пришли и так далее. Мне, наоборот, нравится такая тема. Когда очень много внимания сфокусировано на этом комплексе, и неважно, мы тут бегаем, или к нам ещё присоединяются. Главное, что есть эта движуха, есть интерес, и девчонки огромные молодцы, что не побоялись какого-то хейта. В результате, у человека есть медаль в другом виде спорта.

Проигрывала ли когда-нибудь биатлонистке на официальном старте? Это было на фестивале Blink. Там было очень многотоповых биатлонистов из разных стран- из Италии, из Норвегии и скажу. И они шевелятся дай Бог каждому (улыбается). Это прям очень хороший уровень. Надо понимать, что не Катя сделала всю гонку. Это, всё равно, делится пополам. Благо, что и первый этап получился такой хороший, качественный, и смогла зацепиться и навязать борьбу.

Хочется ли мне попробовать себя в биатлоне? Я люблю стрелять, меня это как-то умиротворяет. Я хорошо достаточно стреляю, но нет — это не моё вообще», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.