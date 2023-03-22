Биатлонистка Носкова опровергла слова Губерниева о том, что Вяльбе не наградила её

Российская биатлонистка Екатерина Носкова опровергла слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не поздравила её с серебром в женском командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.
Ранее Дмитрий Губерниев, ведущий репортаж с соревнований, в своём телеграм-канале сообщил, что Вяльбе не вышла на награждение, и выразил мнение, что она не захотела вручать серебряную награду биатлонистке. В комментариях под постом Носкова сама опровергла эту информацию, оставив видеообращение.
«Дмитрий, всё прекрасно. Всё хорошо. Елена Валерьевна пожала мне руку», — сказала Носкова.
Как стало известно, глава ФЛГР всё же приняла участие в церемонии награждения, лично поздравив каждую из спортсменок, в том числе занявшую второе место Екатерину Носкову.
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