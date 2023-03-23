Расписание заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Лахти

Завтра, 24 марта, в Лахти (Финляндия) стартует заключительный, 15-й этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Расписание

24.03 (14:01 мск) – смешанный командный спринт, финал.

24.03 (16:20 мск) – командный спринт, женщины, квалификация.

24.03 (17:00 мск) – командный спринт, мужчины, квалификация.

24.03 (17:50 мск) – командный спринт, женщины, финал.

24.03 (18:30 мск) – командный спринт, мужчины, финал.

25.03 (12:30 мск) – личный спринт, женщины, квалификация.

25.03 (13:10 мск) – личный спринт, мужчины, квалификация.

25.03 (16:20 мск) – личный спринт, женщины, финал.

25.03 (16:30 мск) – личный спринт, мужчины, финал.

26.03 (12:00 мск) – масс-старт на 20 км, женщины.

26.03 (13:45 мск) – масс-старт на 20 км, мужчины.