«Мы понимали, что награда будет точно». Турышев — о биатлонистке Носковой на ЧР по лыжам

Тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о тактике на женский командный спринт в рамках чемпионата России – 2023, в котором представительницы ХМАО Алёна Перевозчикова и биатлонистка Екатерина Носкова завоевали серебро.

«Главная надежда была на Алёну, которая должна была сделать основную работу и «привезти» Кате определённый отрыв. У неё это получилось: она сделала всё возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место. А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местами было 26 секунд, это было уже делом техники.

Изначально гонку с Перевозчиковой должна была бежать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России. Поэтому мы оценили шансы остальных девочек и хороший ход Носковой, который она показала недавно на Кубке Содружества, и приняли решение поставить её в эту эстафету. Сразу был разговор, что она побежит второй этап, потому что он более спокойный. Обычно к финишному кругу уже всё решается — либо ты борешься за медали, либо ты за бортом. Не думаю, что в этом был какой-то риск. Когда девушки показали лучший результат в квалификации, мы уже понимали, что награда будет точно, вопрос только какая», — приводит слова Турышева RT.