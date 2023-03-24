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Сборная Норвегии с Клебо и Вальнесом выиграла коньковый спринт на последнем этапе КМ

Сборная Норвегии с Клебо и Вальнесом выиграла коньковый спринт на последнем этапе КМ
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Первая сборная Норвегии, представленная пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо и Эриком Вальнесом, стала победителем мужского командного спринта свободным стилем на заключительном, 15-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Победители показали результат 16.28,2. Второй к финишу пришла первая команда Италии (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино), преодолевшая дистанцию за 16.28,9. Бронза досталась второй сборной Норвегии (Харальд Эстберг Амундсен и Синдре Бьёрнестад Скар), преодолевшей расстояние за 16.30,9.

Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Лахти

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 16.28,2.
2. Италия-1 (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — отставание + 0,7.
3. Норвегия-2 (Харальд Эстберг Амундсен, Синдре Бьёрнестад Скар) + 2,7.
4. Швеция-2 (Маркус Грате, Эдвин Ангер) + 3,0.
5. Франция-2 (Жуль Шаппа, Ришар Жув) + 7,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
24 марта 2023, пятница. 18:19 МСК
Окончено
1
Норвегия
16:28.2
2
Италия
+0.7
3
Норвегия
+2.7
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