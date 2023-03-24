«Выходил бегать в час-два ночи». Легков — о том, как переживал обвинения в допинге

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о том, что происходило у него на душе после обвинений в допинге в 2017 году.

«Поначалу мне казалось, что это первоапрельский розыгрыш. Какие-то «дюшесы», «чивасы», я вообще не понимал, о чём речь. Постепенно это переросло в очень тяжёлую для меня историю.

Переживал сильно, был постоянно на связи с адвокатом, старался вникать во все документы. Телефон разряжался от звонков за полтора часа, даже если я не брал трубки. Постепенно на незнакомые номера отвечать перестал, но при этом не стал менять номер. Наверное, это была какая-то форма мазохизма.

Чтобы хоть как-то отвлекаться, я выходил бегать. В час-два ночи, раньше не получалось. Это было как в игре: город засыпает, просыпается мафия… С тех пор я полюбил ночные пробежки. Сейчас тоже запросто могу ночью после работы выйти потренироваться. Сразу голова свежая, и спишь потом как младенец.

Взял бы медаль в Пхёнчхане если бы не эта история? Готов я был хорошо. Весной, после слушаний в Спортивном арбитражном суде взял себя в руки и стал тренироваться по полной. По всем тестам мои показатели были даже выше, чем перед Сочи.

Но когда в ноябре нас уже конкретно закрыли, у меня руки опустились. Смысл себя заставлять и на что-то надеяться, если раз за разом тебя обламывают?» — сказал Легков в интервью Sports.ru.

В сезоне-2012/2013 Легков стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира. 6 апреля 2018 года объявил о завершении международной карьеры.