Наталья Непряева: точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать

Олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира в сезоне-2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева ответила на вопрос, стала ли бы она рожать ребёнка, чтобы из-за изменений гормонального фона женского организма впоследствии улучшить результаты.

Подобное в циклических видах спорта нередко практикуется. Между Играми 2018 и 2022 годов мамой стала Юлия Ступак, ранее – Татьяна Сорина. Уходила в декрет и Анастасия Кулешова.

«Мне кажется, у каждого из нас свой жизненный путь, и было бы глупо переживать от того, что твоя жизнь складывается не так, как у других. Всему должно быть своё время, и моё время от меня точно никуда не уходит. В этом плане я абсолютно собственной жизнью довольна. Возможно, у меня немножко другие жизненные ценности, но я точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать», — приводит слова Непряевой RT.