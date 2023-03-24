Видеообзор победы Клебо и Вальнеса в командном спринте на заключительном этапе Кубка мира

В Лахти (Финляндия) завершился мужской командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023. Его победителем стала первая сборная Норвегии, представленная пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо и его партнёром по команде Эриком Вальнесом. Второй к финишу пришла первая команда Италии (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино). Бронза досталась второй сборной Норвегии (Харальд Эстберг Амундсен и Синдре Бьёрнестад Скар).

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты гонки:

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS.

Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Лахти

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 16.28,2.

2. Италия-1 (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — отставание + 0,7.

3. Норвегия-2 (Харальд Эстберг Амундсен, Синдре Бьёрнестад Скар) + 2,7.

4. Швеция-2 (Маркус Грате, Эдвин Ангер) + 3,0.

5. Франция-2 (Жуль Шаппа, Ришар Жув) + 7,5.