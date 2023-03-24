Вальнес: победить в субботу Клебо? Это было бы грандиозно

Норвежский лыжник Эрик Вальнес, который сегодня, 24 марта, на пару с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо выиграл командный спринт на заключительном этапе Кубка мира – 2022/2023 в Лахти (Финляндия), рассказал, как переживал неудачи этого сезона.

Напомним, в декабре 2022 года Вальнес пропустил ряд соревнований из-за проблем с дыхательными путями, а в полуфинале командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2023 в Планице норвежец упал и сломал лыжу, из-за чего не смог квалифицироваться в финал.

«В начале была фаза, когда чемпионат мира было просто больно вспоминать. Было много вещей, которые заставляли прокручивать в голове спринт на чемпионате мира. Потом это продолжалось какое-то время, потом немного превратилось в мотивацию провести хорошую гонку. Одна вещь, которая помогала всё это время — это то, что я знал, что я в хорошей форме.

Но я знаю, что это зависит от меня. У меня большая поддержка и много людей, с которыми можно поговорить. Но, в конце концов, именно я тот, кто должен обратить эту тенденцию вспять», — приводит слова Вальнеса VG.

Также Вальнес заявил, что приложит все силы, чтобы в субботу победить Клебо в последнем спринте этого сезона.

«Это было бы грандиозно. Я сделаю всё, что в моих силах», — добавил норвежец.