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Йоханнес Клебо стал первым в квалификации мужского спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо стал первым в квалификации мужского спринта на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошла квалификация мужского спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем квалификации стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, прошедший дистанцию за 2.43,12.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.43,12.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,96 секунды.
3. Нийло Мойланен (Финляндия) +1,14.

Финальный забег мужского спринта также состоится сегодня, 25 марта. Начало гонки — в 16:30 мск.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

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