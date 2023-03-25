Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в спринте на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки:
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,6.
2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 0,8 секунды.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Классический стиль. Финал
25 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:48.5
2
Калле Хальфварссон
Швеция
+0.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.0
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
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