Сорин: того, что Устюгов, Червоткин и Большунов делают в марафоне на ЧР, в мире больше нет

Тренер национальной команды России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил борьбу лыжников в марафонах на чемпионате России, Кубке мира и чемпионате Норвегии. В эти минуты проходит гонка на 50 км на чемпионате России, и Сергей Устюгов сразу же пошёл в отрыв.
«Я могу однозначно сказать, что Устюгов, Червоткин и Большунов боролись бы на Кубке мира за топ-3 и победу. То, что они показывают здесь, в России, такого в мире нет. Даже если посмотреть чемпионат Норвегии, они всё равно идут 30-40 километров вместе и потом разрываются. Там нет такого, что кто-то из явных фаворитов сразу убегает. Здесь мы это видим, и это очень интересно. Юрий Викторович всегда хотел, чтобы спортсмены бегали так, то есть чтобы не в кошки-мышки играли и думали, как бы лучше сохраниться, а чтобы работали как раздельный старт», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
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