«Устюгов меня не удивил». Большунов — о результатах марафона на чемпионате России — 2023

Российский лыжник Александр Большунов высказался о результатах марафона на 50 км в рамках чемпионата России — 2023 в Тюмени. Гонку выиграл Сергей Устюгов, сам Большунов стал третьим.
«Устюгов меня сегодня не удивил. У него сегодня лыжи получше ехали, он со старта это понял и погнал. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор, особенно в таких сложных условиях, как сегодня.
Когда понимаешь, что твои лыжи катят не так, как тебе хотелось бы, то нужно немного по-другому работать. С Лёхой Червоткиным это после финиша обсуждали: вроде бы на подъёме отыграем три-четыре секунды, а потом спуск — и всё по новой. Сложно было бороться. И опять же самочувствие сегодня сказалось, всё-таки есть усталость. Объёма, который нужно было сделать перед соревнованиями, не было, поэтому неоткуда ждать суперрезультатов», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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