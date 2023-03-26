«Устюгов меня не удивил». Большунов — о результатах марафона на чемпионате России — 2023

Российский лыжник Александр Большунов высказался о результатах марафона на 50 км в рамках чемпионата России — 2023 в Тюмени. Гонку выиграл Сергей Устюгов, сам Большунов стал третьим.

«Устюгов меня сегодня не удивил. У него сегодня лыжи получше ехали, он со старта это понял и погнал. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор, особенно в таких сложных условиях, как сегодня.

Когда понимаешь, что твои лыжи катят не так, как тебе хотелось бы, то нужно немного по-другому работать. С Лёхой Червоткиным это после финиша обсуждали: вроде бы на подъёме отыграем три-четыре секунды, а потом спуск — и всё по новой. Сложно было бороться. И опять же самочувствие сегодня сказалось, всё-таки есть усталость. Объёма, который нужно было сделать перед соревнованиями, не было, поэтому неоткуда ждать суперрезультатов», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.