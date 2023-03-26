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Общий зачёт Кубка мира у мужчин, итоговое положение: всего четыре не норвежца в топ-10

Общий зачёт Кубка мира у мужчин, итоговое положение: всего четыре не норвежца в топ-10
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Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В последней мужской гонке сезона пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.

Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2715.
2. Пол Голберг (Норвегия) — 2243.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1635.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1281.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 1269.
6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 1218.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1133.
8. Бен Огден (США) — 1118.
9. Михал Новак (Чехия) — 1002.
10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 967.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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