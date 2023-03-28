Бородавко — о результатах выступления Клебо: у меня возникают сомнения, что это возможно

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о пятикратном олимпийском чемпионе по лыжным гонкам, норвежце Йоханнесе Клебо, и об использовании им терапевтического исключения.
«Невозможно, не потеряв спринтерские качества, сильно поднять аэробную выносливость. А тут вроде бы получается, что можно. По крайней мере, в норвежской команде есть спортсмен, который в этом плане удивляет: не теряя этих самых качеств, прилично добавляет на дистанции. Я имею в виду Йоханнеса Клебо.
Наблюдая за другими норвежскими спортсменами, например, за тем же Эриком Вальнесом, я понимаю, что законы физиологии никто не отменял: Эрик был великолепным спринтером, но сделал упор на дистанционные гонки и резко потерял свои спринтерские качества.
Но когда я смотрю на Клебо, зная, как он тренировался, как сильно потом болел, и вижу, что он показывает на длинных дистанциях, у меня возникают очень серьёзные сомнения в том, что в плане физиологии это возможно.
С одной стороны, это в какой-то степени подтверждает мои предположения, что терапевтические разрешения достаточно сильно влияют на функциональные способности человека и, соответственно, на его результат.
С другой – приятно сознавать, что российские лыжники, не имея ни одного терапевтического исключения, заставляют с собой считаться», – сказал Бородавко в интервью Sports.ru.
Ранее тренер сборной России назвал использование терапевтического исключения обманом.
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