«Такая машина в России одна». Лыжник Спицов рассказал, как подарил жене уникальный BMW

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов рассказал о необычном подарке, который преподнёс супруге.
Фото: из личного архива Ксении Спицовой
«Я давно вынашивал такую идею: купить машину, обклеить её плёнкой и подарить Ксюше. Долго ждали саму машину, потом плёнку из Германии. В общем, пока ждали, прошёл Новый год, и в итоге практически на день рождения жены и на годик дочке получилось сделать такой подарок. Я хотел просто сделать подарок, не старался к чему-то приурочить. Просто так получилось. Да и свою машину, которую подарили за Олимпиаду, мы давно хотели поменять — с рождением дочери она стала маловата. В общем, всё сошлось. В таком цвете машина в России одна», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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