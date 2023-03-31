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Тириль Венг и Симен Хегстад Крюгер одержали победы в марафоне на чемпионате Норвегии

Тириль Венг и Симен Хегстад Крюгер одержали победы в марафоне на чемпионате Норвегии
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В Толге продолжается весенняя часть чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Сегодня, 31 марта, прошли мужской и женский марафоны на 50 и 30 км соответственно.

В мужской части победу праздновал Симен Хегстад Крюгер, преодолевший дистанцию за 2:08.07,9. У женщин победу праздновала победитель общего зачёта Кубка мира Тириль Уднес Венг, показавшая результат 1:27.08,2.

Отметим, что из-за болезни в марафонах не смогли принять участие такие известные лыжники, как Анне Кьерсти Кальво, Шур Рёте, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд. Также в гонке не принял участия пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, однако по другой причине — лидер сборной Норвегии уехал на Тур Фландрии поддержать велокоманду своего спонсора UnoX.

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