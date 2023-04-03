«Могу признаться, чего я действительно боюсь». Елена Вяльбе — о своём главном страхе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, чего она больше всего боится.
«Бывает ли мне страшно? Да, когда мои дети за рулём в дальних поездках. Не только мои родные дети, но и спортивные. Я переживаю за них.
Очень боялась, когда наша команда возвращалась из Норвегии после отстранения от Кубка мира. Вот тогда у меня действительно был жуткий страх. Меня тогда не было с командой, но я постоянно была на связи как со спортсменами и тренерами, так и с сервисёрами, которые возвращались на машинах и постоянно мне сообщали, сколько проехали, где находятся.
Я могу признаться, чего действительно боюсь. Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я – нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать. При этом со скал в воду солдатиком я прыгала, с любой вышки могу прыгнуть, но не вниз головой! Больше я ничего не боюсь», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полностью интервью с Еленой Вяльбе можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 апреля, в 10:00 мск.
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