Елена Вяльбе рассказала, каким должен быть настоящий мужчина

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, каким, по её мнению, должен быть настоящий мужчина – глава семьи.

«Для меня настоящий мужчина – моя опора, человек, который может защитить свою семью. Конкретно для меня – человек, которому бы я подчинялась, потому что он должен быть сильнее меня. Мне очень повезло – мой муж сильнее меня. С ним я не могу себя так вести, как с некоторыми журналистами (смеётся), потому что я его всё-таки боюсь в хорошем смысле этого слова. Я его уважаю, и это нормально для любой женщины, как мне кажется. Настоящий мужчина должен любить и уважать меня, семью, ребёнка», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.