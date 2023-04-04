Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе рассказала, каким должен быть настоящий мужчина

Елена Вяльбе рассказала, каким должен быть настоящий мужчина
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, каким, по её мнению, должен быть настоящий мужчина – глава семьи.

«Для меня настоящий мужчина – моя опора, человек, который может защитить свою семью. Конкретно для меня – человек, которому бы я подчинялась, потому что он должен быть сильнее меня. Мне очень повезло – мой муж сильнее меня. С ним я не могу себя так вести, как с некоторыми журналистами (смеётся), потому что я его всё-таки боюсь в хорошем смысле этого слова. Я его уважаю, и это нормально для любой женщины, как мне кажется. Настоящий мужчина должен любить и уважать меня, семью, ребёнка», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«Меня видят глыбой, а я обычный человек со слабостями». Елена Вяльбе — о жизни и любви
Эксклюзив
«Меня видят глыбой, а я обычный человек со слабостями». Елена Вяльбе — о жизни и любви
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023