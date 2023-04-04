Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, кем мечтала стать в детстве.

«До восьми или девяти лет я мечтала стать пианисткой. Безумно хотела, чтобы у нас дома было пианино. Умоляла маму: «Мамочка, миленькая, купи, пожалуйста, пианино. Я буду самой великой пианисткой в мире!» Мама мне ответила: «У тебя нет слуха, тебе это не поможет». Через некоторое время, когда наш дом сносили, я как представила, что если бы мы ещё и пианино в квартиру тащили… это была бы тоска зелёная. Не помню уже, почему я хотела стать пианисткой. Наверное, у одной из подружек было дома пианино. Но я никогда на пианино не играла и не умела этого делать», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.