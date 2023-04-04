Рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах ответил на вопрос о возвращении России

Рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в сезоне-2023/2024.

Россияне и белорусы не выступали на этапах Кубка мира, начиная с финала сезона-2021/2022 и на протяжении всего текущего сезона.

«Всё зависит от того, как будет развиваться военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Мы все надеемся, что это закончится как можно скорее и мы вернёмся к миру и спокойствию», — приводит слова Пертиле SportoweFakty.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при соблюдении нескольких условий. Спортсмены не должны активно поддерживать СВО и быть военнослужащими, команды нейтральных атлетов также не могут быть допущены.