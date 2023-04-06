Пантрина: не могу назвать себя лидером, учитывая, что Непряева пропускала гонки ЧР-2023

Российская лыжница Елизавета Пантрина ответила, ощущает ли себя одним из лидеров женской сборной России после завоевания пяти медалей в гонках чемпионата России — 2023.
«Я не могу назвать себя каким-то лидером, особенно с учётом того, что Наташа Непряева пропустила большую часть чемпионата России из-за болезни. Да, я завоевала пять медалей в Тюмени, но стоит учесть, что значительная часть гонок прошла без Наташи. Я понимаю, что в протоколе не будет написано, что Наташа не выступала из-за болезни, но мои ощущения никуда не уйдут. С ней в гонках мои результаты были бы более весомыми», — сказала Пантрина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 18 по 26 марта.
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