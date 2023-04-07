Наталья Непряева: недовольна и лыжами, и самочувствием. Очень тяжело сложилась гонка
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Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, прокомментировала своё выступление в гонке на 10 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Спортсменка разделила первое место в этой гонке с представительницей Москвы Анастасией Прокофьевой.
«Абсолютно недовольна самочувствием. Конечно, не в моём стиле жаловаться, но сегодня недовольна и лыжами, и самочувствием. Надеюсь, это только первая гонка и дальше буду набирать кондиции и будет легче. Сегодня очень тяжело сложилась для меня гонка. Думаю, это из-за большого пропуска. Если завтра будет лучше, то хорошо.
Одинаковое время у победителей? Ой, не знаю. Пойду Настю поздравлю», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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