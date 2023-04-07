Большунов упал на повороте после отсечки 3,7 км

Российский лыжник Александр Большунов в гонке на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России в Кировске упал на повороте после отсечки 3,7 км.

Судя по трансляции, спортсмен упал самостоятельно, ехавший позади Ермил Вокуев не помешал Большунову и не задел его.

Это не помешало Александру к отсечке 5 км быть лидером гонки, ближайший преследователь Артём Мальцев (Тюменская область) отставал на 19,7 сек.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стартовал 68-м в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России.

Александр Большунов в гонке в Красногорске упал по случайности, столкнувшись с Сергеем Устюговым, из-за того что спортсмены не поделили лыжню.