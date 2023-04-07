Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км этапа КР в Кировске

В Кировске завершилась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем гонки стал Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.
Вторым стал представитель Республики Коми Илья Семиков, уступивший лидеру 49 секунд, третье место завоевал спортсмен из Тюменской области Денис Спицов, который финишировал с отставанием от Большунова в 1 минуту.
Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 38.41,5.
2. Илья Семиков (Республика Коми) +49,0.
3. Денис Спицов (Тюменская область) +1.00,2.
4. Евгений Белов (Тюменская область) +1.04,3.
5. Алексей Червоткин (Москва) +1.19,6.
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