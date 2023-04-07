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Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км этапа КР в Кировске

Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км этапа КР в Кировске
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В Кировске завершилась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем гонки стал Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.

Вторым стал представитель Республики Коми Илья Семиков, уступивший лидеру 49 секунд, третье место завоевал спортсмен из Тюменской области Денис Спицов, который финишировал с отставанием от Большунова в 1 минуту.

Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 38.41,5.
2. Илья Семиков (Республика Коми) +49,0.
3. Денис Спицов (Тюменская область) +1.00,2.
4. Евгений Белов (Тюменская область) +1.04,3.
5. Алексей Червоткин (Москва) +1.19,6.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
07 апреля 2023, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
38:41.5
2
Илья Семиков
Республика Коми
+49.0
3
Денис Спицов
Тюменская область
+1:00.2
Комментарии
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