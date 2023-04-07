Сергей Устюгов признан спортсменом года в Югре

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем в номинации «Лучший спортсмен Югры».
Об этом было объявлено сегодня, 7 апреля, во время церемонии награждения лучших спортсменов автономного Ханты-Мансийского округа. В восьмёрку лауреатов в этой номинации также вошли биатлонисты Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Кристина Резцова, борец Артур Найфонов, боксёр Ярослав Дороничев, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы и тхэквондист Максим Храмцов.
На этой неделе Сергей Устюгов принимает участие в Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске. Ранее по ходу этого сезона спортсмен несколько раз признавался, что задумывается о завершении карьеры в лыжных гонках.
На прошедшем чемпионате России – 2023 в Тюмени Сергей Устюгов завоевал две личные золотые медали: уверенно выиграл спринт классическим стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Также он занёс в свой актив серебряную медаль в скиатлоне.
- 7 апреля 2023
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