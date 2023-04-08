Александр Большунов одержал победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске
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В Кировске прошла квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023 по лыжным гонкам. Квалификацию выиграл представитель Архангельской области Александр Большунов.
Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.48,46.
2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 6,21 секунды.
3. Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) +6,68.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
08 апреля 2023, суббота. 09:45 МСК
Окончено
Финальный забег мужского спринта также состоится сегодня, 8 апреля. Начало гонки — в 12:55 мск.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
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