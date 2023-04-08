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Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске

В Кировске прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023 по лыжным гонкам. Золото завоевал лыжник Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.

2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.

3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.

4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,9.

5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +28,43.

6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1.06,44.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.