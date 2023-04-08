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Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске

Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске
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В Кировске прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023 по лыжным гонкам. Золото завоевал лыжник Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.
2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.
3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,9.
5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +28,43.
6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1.06,44.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
08 апреля 2023, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
2:51.15
2
Андрей Краснов
Санкт-Петербург
+3.09
3
Глеб Ретивых
Тюменская область
+3.35

Напомним, российские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

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